Da oggi il ponte sulla tangenziale della provinciale è chiuso

Oltre un mese di lavori e modifiche alla viabilità. Da lunedì 1 agosto, fino al prossimo 9 settembre, a Brugherio, chiude il ponte sulla tangenziale Est che collega la cittadina brianzola con Carugate. Una rivoluzione della viabilità destinata a portare inevitabili disagi che per chi attraversa il tratto, da sempre frequentato e trafficato soprattutto nelle ore di punta.

La Città metropolitana di Milano, su indicazione della società Serravalle, chiuderà il ponte della Strada provinciale 208 che sovrappassa la Tangenziale Est (A51) all'altezza dello svincolo con il centro commerciale Carosello. "Questo lavoro di manutenzione del ponte, programmato apposta nel mese estivo, avrà comunque come conseguenza una variazione del traffico" aveva avvistao il sindaco di Brugherio Marco Troiano. In città da qualche giorno erano stati predisposti i cartelli per le indicazioni relative alla deviazione. Il tratto interessato dalla chiusura è quello tra la rotatoria di via dei Mille (Brugherio) e il Centro Commerciale Carosello (Carugate). Il ponte verrà chiuso alle 10 del 01/08/2022 e riaperto alle 18 del 09/09/2022.

Come cambia la viabilità

Gli automobilisti provenienti da Brugherio potranno raggiungere Carugate:

- dalla parte est di Brugherio - attraverso l'accesso Tangenziale Est A51 utilizzando l'ingresso numero 13, direzione Venezia, posto in prossimità di via Quarto, mentre per i veicoli impossibilitati ad accedere alla Tangenziale Est è consigliato percorrere la SP 113 in direzione Cernusco sul Naviglio, attraversare l'abitato e quindi utilizzare la SP121 in direzione Carugate;

- dalla parte nord di Brugherio - attraverso via San Francesco verso il cavalcavia in prossimità di cascina Graziosa, mentre per i veicoli con massa superiore a 3,5 attraverso la zona industriale di Carugate;

- dalla parte sud e ovest di Brugherio - percorrendo viale Lombardia in direzione Cologno Monzese e quindi seguire le indicazioni Tangenziale Est A51, direzione Venezia.



Gli automobilisti provenienti da Carugate potranno raggiungere Brugherio attraverso:

- dalla parte est di Brugherio - precorrendo la Sp 121, attraversare l'abitato di Cernusco sul Naviglio e quindi percorrere la Sp 113 con direzione Brugherio;

- dalla parte nord di Brugherio - attraverso il ponte in prossimità della cascina Graziosa di Carugate e quindi immettendosi in via San Francesco, mentre per i veicoli con massa superiore a 3,5 attraverso la zona industriale di Carugate e quindi immettendosi in via San Francesco.



Le deviazioni verranno indicate mediante segnaletica posta in luogo da Città Metropolitana e Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.