Lavori sulla Milano-Meda, due tratti chiusi al traffico per lavori

Due chiusure programmate lungo la Milano Meda. Milano Serravalle, la società che ha in gestione la tratta della A52 - Tangenziale Nord, ha reso necessarie alcune modifiche alla viabilità per la posa di alcune barriere stradali laterali di sicurezza. Le protezioni verranno posizionate lungo il ramo in uscita dalla carreggiata nord della A52 Tangenziale Nord in direzione Milano e, spiegano da Città Metropolitanan, si renderà necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate nord e sud lungo la Sp ex SS 35 Nord “dei Giovi”.

La chiusura interesserà il tratto dal chilometro 132+400 al chilometro 132+900 circa nel comune di Paderno Dugnano. La carreggiata nord (direzione Meda) sarà chiusa dalle ore 22.00 del 28.02.2023 alle ore 06.00 del 01.03.2023 mentre il traffico sulla carreggiata sud (direzione Milano) sarà interdetto dalle ore 22.00 del 28.02.2023 alle ore 05.00 del 01.03.2023. Agli automobilisti si suggerisce di seguire i percorsi alternativi segnalati con i cartelli che verranno posizionati in loco.