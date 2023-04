Lavori ai ponti sulla Milano-Meda: tutte le chiusure in Brianza

Due ponti sotto i ferri e una settimana di chiusure notturne lungo la Milano-Meda. Fino al 16 aprile, secondo un calendario programmato, è prevista da ordinanza l'interdizione totale al traffico tra lo svincolo n. 8 Bovisio e lo svincolo n. 7 Varedo lungo la Milano-Meda.

Le chiusure al traffico programmate sono previste in notturna, dalle ore 21:00 di ogni sera alle ore 06:00 di ogni mattina seguente nei segmenti di carreggiata ascendente (direzione valle/Como) e discendente (direzione monte/Milano) della SP ex SS n. 35 compresi tra lo svincolo n. 7 di Varedo e lo svincolo n. 8 di Bovisio Masciago, con uscite obbligatorie e istradamento dei veicoli su itinerari alternativi di deviazione lungo viabilità comunale.

Per la settimana dal 10 al 16 aprile 2023, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile in direzione Como è prevista l'uscita obbligatoria a Varedo, in direzione Milano a Bovisio Masciago. Tra il 13 e il 14 aprile e nella nottata tra il 14 e il 15 aprile in direzione Como verrà istituita l'uscita obbligatoria a Varedo. Qui tutti i dettagli e l'ordinanza.