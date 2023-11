Iniziati i lavori da oltre 1,5 milioni di euro per la ciclabile tra Monza a Milano

Dai progetti ai cantieri, dai rendering alla realtà. Sono iniziati i lavori per la costruzione delle prime cinque piste ciclabili di Cambio, il maxi piano da 450 milioni di euro della Città Metropolitana di Milano che poterà alla realizzazione di 750 km di bike lane nei comuni dell'hinterland. Fra questi anche Monza, dove passerà la ciclabile che collegherà Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso e che raggiungerà Lissone.

I lavori per la realizzazione delle super ciclabili riguarderanno 29 comuni e termineranno entro il primo semestre del 2026. Per la realizzazione saranno investiti 60 milioni di euro di finanziamenti del Pnrr e integrazione ministeriale per aumento dei prezzi.

La linea 2 per Monza

Nello specifico, la Linea 2 della ciclabile, in direzione Lissone, collegherà Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Bresso per una lunghezza di 4 chilometri e per un costo di 1.679.589 euro, e successivamente raggiungerà Monza e Lissone.

"Tutti i tracciati sono stati individuati attraverso un processo partecipato insieme ai territori coinvolti di cui siamo fieri, è un risultato importante e non scontato frutto dell’impegno dei tecnici della Città Metropolitana e di tutti gli amministratori locali coinvolti che si sono impegnati a fondo - ha detto Marco Griguolo, consigliere di Città Metropolitana delegato alla mobilità -. Ci tengo a sottolineare che la sicurezza degli utenti è la nostra priorità assoluta, ad esempio i ciclisti e gli automobilisti non dovranno condividere la medesima sede stradale dato che le nostre ciclabili saranno tutte in sede propria e non promiscua. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è diminuire il traffico e avere strade più sicure per tutti".