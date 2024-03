Stanziati 250 mila euro per i nuovi loculi nel cimitero

250 mila euro per i nuovi colombari nel cimitero di Giussano: la giunta del sindaco Marco Citterio ha approvato il documento di fattibilità che sviluppa la progettualità relativa a 120 nuovi loculi da realizzare per prevenire una potenziale carenza di disponibilità di posti.

L’intervento si inserisce in un percorso di attenzione verso i cimiteri cittadini ed in particolare verso quello del capoluogo.

Il cimitero di Giussano è stato al centro di importanti opere che nel biennio 2021 - 2022 hanno visto il completamento di due nuovi colombari per un totale di 140 posti. Nel 2023 è stato completato un primo ampliamento del cimitero all’interno del quale sono stati realizzati 120 nuove tumulazioni, il Giardino delle rimembranze, i servizi igienici e la copertura per celebrazione riti di sepoltura.

La realizzazione dei 120 nuovi loculi è prevista proprio nella nuova area cimiteriale, anche per garantire interferenze minime alle attività cimiteriali. Oltre alla realizzazione dei blocchi di loculi, è prevista anche la realizzazione di un vialetto di collegamento e la realizzazione della linea dell’acqua potabile e la predisposizione per illuminazione votiva.

La realizzazione completa della struttura ha un costo stimato di circa 250mila euro, somma che servirà per costruire l’intera struttura, porre le fondamenta e creare i primi 60 loculi in previsione della seconda tranche di opere per il completamento dei colombari. In questo modo, sarà possibile ridurre i costi complessivi per la costruzione della parte strutturale, i tempi esecutivi nella fase di completamento dei due blocchi ridurre l’interferenza con le attività di culto del cimitero