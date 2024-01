Claudio il tatuatore dal cuore buono: un tattoo day per raccogliere fondi per i bambini malati di tumore

Un piccolo cuore sul braccio, sulla caviglia, sul petto. Un cuore per dimostrare l’amore, ma anche per sostenere i piccoli eroi che ogni giorno combattono per la vita.

Sabato 13 gennaio torna, per la 13esima volta, “Tatuati col cuore” iniziativa benefica promossa dal tatuatore monzese Claudio Cernuschi per raccogliere fondi a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga da oltre 40 anni punto di riferimento internazionale per i bambini malati di leucemia e per i loro familiari. In quella giornata nel sede di Mad Art Tatoo di via Settembrini 32 a Villasanta Cernuschi e il suo team tatueranno soggetti realizzati ad hoc per l’occasione, dove il protagonista sarà quel cuoricino rosso simbolo dell’iniziativa. Alcuni dei soggetti sono stati disegnati dai ragazzi del Comitato Verga. Come nelle passate edizioni dove c’è sempre stato il sold out sarà possibile scegliere il tatuaggio tra una ventina di soggetti (5x5 cm max) tutti caratterizzati dal cuoricino rosso, simbolo dell’iniziativa. Per la quale è prevista una donazione minima di 70 euro.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando un’email all’indirizzo tatuaticolcuore@gmail.com: le prenotazioni si apriranno venerdì 5 gennaio alle ore 13, “non un secondo prima”, precisano gli organizzatori. Sono disponibili solo 30 posti che, visto il successo ottenuto nelle passate edizioni, andranno certamente a ruba. Ad ogni mail corrisponde una sola prenotazione, e con una stessa email non è possibile prenotare più posti. Tutti i proventi verranno devoluti interamente al Comitato Verga. “Un grazie di cuore a tutti quelli che parteciperanno a questo evento che anno dopo anno ci regala sempre più emozioni e voglia di migliorarci....più forti di tutto! Insieme”, ricorda Claudio Cernuschi.

Un legame, quello del tatuatore monzese con il Comitato Maria Letizia Verga, iniziato per caso alcuni anni fa quando Cernuschi aveva organizzato alcuni corsi di disegno per i piccoli pazienti ricoverati nel nosocomio monzese. E mentre bambini e ragazzi si divertivano dimenticando per qualche ora la sofferenza e la malattia, il cuore di Claudio Cernuschi veniva conquistato da quell’aria particolare che si respira in corsia. Dal grande lavoro, non solo medico e di ricerca scientifica che ogni giorno si svolge in corsia e nei laboratori; ma anche e soprattutto quella straordinaria umanità e amore che abbraccia i pazienti e i loro familiari. Da qui la scelta di mettersi a disposizione: di “sfruttare” la sua professionalità per far conoscere il Comitato Maria Letizia Verga e per raccogliere fondi, con la speranza (che grazie ai passi in avanti fatti dalla ricerca sta diventando sempre più una certezza) di poter salvare un bambino in più.