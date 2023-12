Quella lunga coda di persone nel parcheggio dell'ospedale: che cosa è successo

Una lunga coda di persone. E qualche lamentala per i disagi. E' accaduto nella mattinata di giovedì 30 novembre, nel parcheggio di fronte all'ospedale San Gerardo di Monza. Più precisamente alle casse automatiche per il pagamento dell'area di sosta gestita da Monza Mobilità.

A puntare l'attenzione sui disagi è stato un cittadino che ha raccontato sulla pagina Fecebook "Sei di Monza se..." che due delle tre casse automatiche del parcheggio non funzionavano. Un guasto che ha appunto obbligato gli utenti che dovevano recarsi al nosocomio a mettersi in coda per poter assolvere al pagamento della sosta.

Un disagio del quale MonzaToday si era già occupato perché non nuovo fra gli automobilisti a Monza. Che già da settimane lamentano il cattivo funzionamento delle colonnine per i pagamenti della sosta negli stalli a pagamento gestiti da Monza Mobilità nei parcheggi della città e vanno chiedendo a gran voce che si trovi al più presto una soluzione. In più casi, infatti, i cittadini ancora sui social hanno denunciato totem malfunzionanti, sovente sporchi o vandalizzati, e in qualche caso utilizzabili con grande difficoltà perché collocati in strade dove i lampioni non funzionano.

Appunto nella giornata di ieri un altro intoppo, in un parcheggio dove l'utenza è per forza di cose sempre piuttosto alta. "Oggi 30 novembre, ore 12.50, al parcheggio dell'ospedale di Monza - ha spiegato il cittadino sui social- Su tre casse automatiche solo una è funzionante. Ovvia, la coda per pagare".

A fornire chiarimenti in merito sono stati gli uffici di piazza Trento e Trieste: "Da Monza Mobilità hanno confermato il guasto, che è durato per qualche giorno. Questa mattina, venerdì 1 dicembre, i tecnici hanno però provveduto alla risistemazione del totem che ora è funzionante. Si tratta di impianti vetusti, presenti anche in altre zone della città, ma per i quali è già stata prevista la sostituzione. Nel caso dei parcheggi dell'ospedale la loro sostituzione è in programma la prossima settimana". E progressivamente gli interventi per il rinnovamento dei dispositivi sono in corso in varie zone della città, come confermato dal municipio.