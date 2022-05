Avete avanzato colombe e cioccolato? Ecco dove portarli (anche se aperti)

Pasqua ormai è passata ma, come spesso accade, nella dispensa ci sono ancora colombe e cioccolato avanzati dopo l'abbuffata dei primi giorni. Colombe tradizionali e farcite che ormai non vengono più mangiate nè a colazione nè a merenda, così come i kg di cioccolato che, trovata la sorpresa, sono stati poi messi da parte. Ma ci sono famiglie monzesi che li attendono come manna dal cielo: la loro dispensa è sempre più vuota e una fetta di colomba è pefetta per la colazione dei bimbi. Molti dei quali non hanno ricevuto neppure l'uovo di Pasqua.

A lanciare l'appello di portare uova e colombe anche aperte è l'associazione Armadio dei poveri che ha sede a Monza, allo Spazio 37. Punto di riferimento per tante persone e famiglie in difficoltà che lì riescono a "riempire" la dispensa con i prodotti di prima necessità. Ma adesso anche la dispensa dell'Armadio dei poveri si sta svuotando. Le richieste di aiuto aumentano, ma sono sempre di meno le persone che vanno in sede a donare.

"Non so che cosa sta succedendo - spiega Roberta Campani, presidente dell'associazione -. Ma dopo il boom di donazioni di marzo per l'emergenza dell'Ucraina via via gli aiuti sono diminuiti. La gente non viene più in via Borgazzi con i pacchi della spesa, i sacchetti della spesa sospesa organizzati in alcuni supermercati sono sempre più vuoti. Per fortuna qualcuno ci dona i buoni spesa con i quali riusciamo a comprare generi di prima necessità. Ma anche la dispensa si sta svuotando".

Roberta è preoccupata e amareggiata. "L'altro giorno è venuta una mamma che mi chiesto i panettoni. Andavano bene anche quelli per far fare la colazione ai figli. Ci sono famiglie di 4 o 5 persone che non sanno come fare per portare in tavola un pasto". Da qui l'idea di chiedere anche colombe e uova di Pasqu avanzate almeno per tamponare i bisogni della colazione.

"Che cosa sta succedendo? - conclude -. Non penso sia venuta meno la generosità dei monzesi e dei brianzoli. Adesso sta aumentando la povertà". L'Armadio dei Poveri è aperto il giovedì dalle 14 alle 17, il sabato dalle 15 alle 18.30. Tutti i dettagli sulla pagina Facebook dell'associazione.