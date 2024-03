"Vietato calpestare i sogni": è pronto il libro di PizzAut (che si ordina anche on line)

Tanti ormai lo chiedevano: un libro per raccontare la storia di quel sogno nel quale nessuno voleva investire e che oggi è diventato realtà. Da oggi su Amazon si può ordinare il libro “Vietato calpestare i sogni: la straordinaria storia di Pizzaut e dei suoi ragazzi” (questo è il link).

Il libro dal 9 aprile sarà disponibile anche in libreria, ma da oggi è già possibile ordinarlo su Amazon. Il libro è stato scritto Nico Acampora e dalla giornalista Elisabetta Soglio, e vanta anche la prefazione di Elio il cantante di Elio e le Storie Tese, papà di Dante un ragazzo autistico. Un libro che racconta la storia di un sogno: il sogno di Nico Acampora, il papà di Muggiò che ha deciso di impegnarsi concretamente per dare un futuro di autonomia al suo Leo (bambino autistico) e ai tanti ragazzi autistici che avrebbero avuto ben poche possibilità di avere un lavoro e di poter vivere come i loro coetanei. Quando Nico ha bussato alla porta delle banche per chiedere finanziamenti per quel suo progetto di una pizzeria gestita da persone autistiche si è visto chiudere le porte in faccia, oltre ad essere tacciato di follia. La “follia di un padre che non voleva arrendersi di fronte alla diagnosi che i medici avevano dato a me e a mia moglie”, ha più di una volta raccontato Nico Acampora.

Ma la determinazione e la certezza che quei ragazzi avevano tutte le carte in regola per lavorare, avere uno stipendio e vivere una vita autonoma, alla fine lo hanno premiato. Tutto è partito da un sogno “a occhi aperti, nel quale rivede una scena della sera prima, quando lui, Stefania, Leo e sua sorella Giulia ridevano insieme facendo la pizza a casa, sul tavolo della cucina. Rivede Leo felice e impiastricciato mettere le mani nella farina e poi stendere il pomodoro su un impasto da preparare per amici di famiglia. E il tempo riprende a scorrere”. È nato così il progetto PizzAut che ad oggi vanta 2 locali: uno a Cassina de’ Pecchi nel Milanese e l’altro a Monza inaugurato il 2 aprile di un anno fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma il pensiero corre agli esordi di quella che in molti avevano definito una follia: Maria De Filippi e l’invito a Tú sí que vales; il lockdown che sembra bloccare l’imminente apertura della pizzeria, con Nico che non si scoraggia e, grazie a un camion, inventa il food truck più inclusivo che esista, e consegna la pizza Aut ai medici in prima linea negli ospedali covid. Ma i ragazzi di PizzAut hanno fatto anche il miracolo: sono arrivati in Vaticano, da Papa Francesco al quale hanno regalato e fatto indossare il grembiule di PizzAut.

Ma soprattutto è il racconto della vittoria di questi giovani che, grazie al sogno di Nico e preparati per intraprendere questo importante percorso professionale e umano, sono riusciti a raggiungere il traguardo più importante della loro vita: lavorare ed essere autonomi. Una grande vittoria non solo per loro, ma anche per i loro familiari. Perché, come ricorda Nico e come campeggia all’interno dei due locali da PizzAut “è vietato calpestare i sogni”.