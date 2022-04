I commercianti monzesi in aiuto dei profughi ucraini

Anche i commercianti di Monza scendono in prima linea per aiutare i profughi ucraini accolti dalle famiglie del territorio. I commercianti aderenti all'iniziativa devolveranno parte del ricavato del mese di aprile al Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana.

I fondi raccolti verranno utilizzati dalla CRI per attività a favore dei profughi giunti in Brianza e accolti dalle famiglie del capoluogo e circondario. Dall'inizio della guerra sono quasi 200 i profughi arrivati a Monza attraverso i pullman organizzati dall'avvocato Agostino D'Antuoni. La Croce Rossa di Monza si è fin da subito messa a disposizione con i suoi volontari per l'accoglienza all'arrivo.

Bimbi intrattenuti con giochi e momenti di svago, donne e anziani aiutati non solo all'arrivo. Poi pacchi alimentari e vestiti donati a chi fuggiva dalla guerra soltanto con uno zaino. Adesso al fianco della Croce Rossa arrivano anche i commercianti monzesi che hanno deciso di devolvere parte del ricavato del mese di aprile all'associazione per l'acquisto di kit dedicati al gioco dei bimbi e per l'igiene personale dei più grandi.