Monza si prepara per la "carica" dei 70mila per il concerto del Boss

Il 25 luglio si avvicina. E quel giorno il parco di Monza ospiterà il palco del Boss per la terza data italiana del tour di Bruce Springsteen dopo Ferrara e Roma. Per il concerto gli spettatori saranno 70mila. E in città si sta mettendo in moto la macchina organizzativa per il grande evento. "Venerdì abbiamo in programma un incontro con i vertici di Sias, la società che gestisce l'autodromo e i responsabili Barley Art, l'organizzatore.

I biglietti - 70mila tagliandi a disposizione - sono già sold out da tempo. E ora iniziano i preparativi. "Sarà un incontro per fare il punto perchè preparare un evento di queste proporzioni richiede un coordinamento per garantire la sicurezza, la gestione della viabilità, le autorizzazioni e lo smaltimento dei rifiuti" ha precisato il sindaco Paolo Pilotto. L'appuntamento è fissato in municipio per venerdì 24 febbraio.

Il tour del Boss è partito lo scorso 1 febbraio dall’Amelie Arena di Tampa in Florida. Uno show che farà tappa anche in Italia con tre date e tra queste c'è anche Monza. A salire sul palco prima dell'esibizione di Bruce Springsteen saranno i The Teskey Brothers, blues-rock band australiana di Melbourne, fondata nel 2008 dai due fratelli Josh e Sam Teskey, che successivamente lascerà il palco a Tash Sultana, affermata polistrumentista, capace di suonare oltre 10 strumenti e apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari.