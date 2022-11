Concerto di Springsteen a Monza: ecco chi si esibirà con lui sul palco

A otto mesi dal grande concerto di Bruce Springsteen and The Street Band in Autodromo (già sold out) gli organizzatori svelano quali saranno le guest star che il 25 luglio 2023 si esibiranno prima del grande artista sul pratone della Gerascia.

A salire sul palco prima dell'esibizione di Bruce Springsteen saranno i The Teskey Brothers, blues-rock band australiana di Melbourne, fondata nel 2008 dai due fratelli Josh e Sam Teskey, che successivamente lascerà il palco a Tash Sultana, affermata polistrumentista, capace di suonare oltre 10 strumenti e apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari.

Negli altri concerti italiani il grande cantautore e chitarrista statunitense sarà affiancato da altrettanti artisti affermati. Il 18 maggio a Ferrara nel pomeriggio si esibiranno Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album e a seguire Sam Fender, giovane cantautore inglese tra i più promettenti e di successo degli ultimi anni nonché vincitore di un Brit Award nel 2022 nella categoria Best British Alternative/Rock Act.

Il 21 maggio al Circo Massimo di Roma sarà la volta di Sam Fender preceduto da The White Buffalo, il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale. Le esibizioni degli artisti durante il pomeriggio aggiungeranno entertainment e qualità all’attesa del concerto, senza nulla sottrarre alla durata del concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band. I biglietti per i tre concerti sono già esauriti sulle piattaforme di vendita ufficiali e autorizzate Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

"Chi non ha fatto in tempo ad acquistare può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket - fanno sapere gli organizzatori -. In nessun caso è opportuno rivolgersi a circuiti di secondary ticketing. Ricordiamo che, come da normativa vigente, i biglietti sono nominali all’utilizzatore. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo per biglietto a partire dal 18 aprile 2023 (Ferrara e Roma) e dal 25 giugno 2023 (Monza) fino alla mattina del giorno del concerto".