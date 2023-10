La piazza brianzola invasa dai letti e dove le persone passeggiano in pigiama

Il centro di Concorezzo si trasformerà per una mattina in una grande camera di letto. Tanti letti “invaderanno” domenica 15 ottobre piazza della Pace dove si svolgerà la prima edizione del Bass Pigiama Party. Una colazione al bar rigorosamente in pigiama per raccogliere fondi da destinare all’associazione “Cuor di pelo”, sodalizio presieduto dai concorezzesi Sandro Nigro e Rodolfo Colombo e impegnato nel recupero e nell’adozione di bassotti abbandonati, anziani, malati o maltrattati. Gli organizzatori da mesi stanno lavorando all’allestimento.

“Dovunque ci sia un pigiama deve esserci un materasso – spiega Sandro Nigro - e il Bass Pigiama party non fa eccezione. Materassi e Materassi di Arcore ci ha aiutati a preparare un allestimento eccezionale. Per rendere al massimo l’atmosfera, riempirà la piazza di comodi letti”. L’appuntamento (le iscrizioni sono aperte sulla pagina Facebook di Cuor di pelo) è per il 15 ottobre dalle 8.30 alla caffetteria del Centro (in piazza Pace).

L’outfit è obbligatorio (altrimenti si pagherà di più): pigiama e cane (non solo bassotto). E per i più audaci anche il cane potrà indossare il pigiama. La quota di partecipazione è di 15 euro (per chi si presenterà in pigiama) e di 19 euro (per i meno temerari) e comprende: cappuccino (con vari tipi di latte), una brioche, un succo di frutta, una focaccia, 1 caffè e una bottiglietta d’acqua. Per chi arriva da lontano è stata arrivata anche una convenzione con l’Euro Hotel di Concorezzo (per informazioni telefonare allo 039 60441). L’evento inizierà alle 8.30 con l’iscrizione allo stand dell’associazione Cuor di pelo che sarà allestito in piazza della Pace, alle 10 la colazione, alle 11 la sfilata in pigiama e alle 13 le premiazioni.