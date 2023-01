Il palazzo brianzolo messo in vendita: oltre 5mila mq aspettano un acquirente

Un'intera palazzina messa in vendita. Non è certo passato inosservato l'annuncio pubblicato su un noto portale di vendita di case. A Concorezzo la palazzina al numero civico 70 lungo la strada provinciale 13 è alla ricerca di un acquirente.

In realtà non proprio tutta, ma i primi quattro piani oltre a una porzione di seminterrato (per quasi 5.500 mq di superficie), il tutto con 2mila mq di parcheggio. Si tratta di una palazzina adibita ad uso uffici "rifinito con: impianti tecnologici sono ultramoderni, allestiti per tutti i piani, murature perimetrali realizzate con pareti ventilate, cappotto isolante ad alta intensità e copertura della facciata con lastre di gres porcellanato lucido 50x50, i serramenti e le pareti finestrate sono in alluminio a taglio termico con vetrate in cristallo temprato azzurro del tipo "Basso emissivo", i pavimenti delle parti comuni sono rivestiti in marmo, murature perimetrali realizzate con pareti ventilate, cappotto isolante ad alta intensità e copertura della facciata con lastre di gres porcellanato" si legge sull'inserzione pubblicata on line.