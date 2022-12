La città brianzola trasformata in un puzzle

Il comune di Concorezzo diventa un puzzle. Ben 540 pezzi quelli che – una volta che saranno inseriti correttamente - riproducono uno degli scorci più suggestivi del comune brianzolo. Un puzzle da comporre in famiglia (perfetto in questo periodo di festa), ma anche da regalare. Perché, non solo sarà possibile mettere sotto l'albero un dono particolare, ma i fondi raccolti dalla vendita del puzzle andranno in beneficenza. Il ricavato verrà utilizzato per lo Spazio Locale Giovani. I ragazzi che prenderanno parte al progetto decideranno insieme agli educatori come investire i fondi per allestire lo spazio dedicato in Villa Zoia.

“Anche per questo Natale abbiamo voluto organizzare un’iniziativa che abbiamo definito 'made in Concorezzo' dato che la foto è stata scattata proprio in municipio - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Grazie a questo puzzle contribuiremo sia a raccogliere fondi per il nostro Spazio Locale Giovani, sia a comunicare il nome e la bellezza della nostra città. Regalare il puzzle “Una finestra su Concorezzo” equivale, infatti, a diffondere tra amici e parenti l’amore per il nostro paese”.

Un amore per Concorezzo che già l'anno scorso si era concretizzato con la polenta 'Nostrana' (made in Concorezzo) e che per questo Natale invece ha optato per l'aspetto ludico e di aggregazione con la creazione di un puzzle che ritrae uno scorcio di Concorezzo ripreso proprio dal palazzo municipale. Un centro storico addobbato a festa con le luci del Natale per regalare, emozioni e suggestioni, anche quando l'albero e il presepe verranno riportati in cantina.

Il puzzle 'Una finestra su Concorezzo' è patrocinato dal comune e vede la collaborazione dell’associazione commercianti e degli Alpini. Saranno proprio gli alpini, come lo scorso anno con la polenta, a gestire la vendita del puzzle. Il primo appuntamento domani, giovedì 8 dicembre, dalle 14.30 in via Libertà, all’ingresso di piazza della Pace. Gli alpini saranno presenti con il Vin brulè e con un banco per la vendita del puzzle (costo 10 euro). Per acquistare il puzzle contattare gli alpini al numero 324.9888149