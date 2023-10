Una borsa di studio per ricordare Beatrice, morta a soli 31 anni

A Concorezzo una borsa di studio in memoria di Beatrice Penati, morta lo scorso ottobre a soli 31 anni.

A promuovere e sostenere l'iniziativa è l'azienda Schindler, dove la ragazza lavorava. L’azienda ha infatti deciso di istituire una borsa di studio destinata a giovani laureati in ricordo della giovane collega scomparsa il 2 ottobre 2022 dopo aver lottato contro una malattia terminale.

“Beatrice, cresciuta a Concorezzo, era una ragazza solare, brillante e stimata da colleghe e colleghi durante il suo percorso professionale in Schindler - ha spiegato la responsabile HR di Schindler Arianna Squizzato - Prima di diventare la professionista conosciuta e ben voluta quale era all’interno della nostra azienda, aveva conseguito una laurea magistrale in International Management all’università Cattolica di Milano ed un master alla Ca’ Foscari di Venezia. L’impegno che Beatrice ha dimostrato nel suo percorso formativo, professionale e l’attaccamento a Concorezzo, suo paese natale, ci ha spinto come azienda a voler onorare il suo ricordo creando una borsa di studio che darà la possibilità ad un giovane o una giovane laureata del territorio, che si sono contraddistinti per risultati universitari, di poter effettuare una prima esperienza professionale. La vincitrice o il vincitore della borsa di studio avrà, infatti, la possibilità di entrare nel mondo del lavoro effettuando uno stage nell’ufficio Controllo di Gestione all’interno di una realtà da sempre vicina alla tematica dello sviluppo delle competenze dei più giovani. Avrà inoltre l’opportunità di trascorrere qualche giorno di formazione o presso il nostro quartiere generale in Svizzera o presso un’altra consociata estera del gruppo".

La borsa di studio dedicata a Beatrice Penati e rivolta a giovani laureati in Economia e Commercio verrà consegnata nel corso della cerimonia di consegna delle borse di studio comunali in programma il 17 novembre in Villa Zoia. "Questa borsa di studio rappresenta al meglio la volontà di ricordare la nostra concittadina - hanno commentato il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore all’istruzione Gabriele Borgonovo - Un ringraziamento quindi a Schindler per aver voluto dedicare questa opportunità ai giovani della nostra città che, nel ricordo di Beatrice, potranno intraprendere una carriera formativa e lavorativa in un’importante multinazionale con sede proprio a Concorezzo, così come aveva fatto lei".