Le farmacie brianzole che in estate consegnano a casa gratis le medicine

Sono 7 le LloydsFarmacia della Brianza che a luglio e ad agosto effettueranno il servizio di consegna gratuita a casa delle medicine e dei parafarmaci (è possibile attivare la consegna domiciliare attraverso l’App Lloyds, oppure contattando la LloydsFarmacia preferita).

Aderiscono al servizio la farmacia LloydsFarmacia Lissone N.1 (aperta h24, in via Carducci 24, tel 039.794820); LloydsFarmacia Lissone N.2 (via San Domenico Savio 337A, tel. 039.482427); LloydsFarmacia Lissone N.3 (via Pacinotti 28 tel. 039.460750); LloydsFarmacia Lissone N.4 (via Manara 21, tel. 039.9418391); Farmacia Comunale Desio 1 (via Garibaldi 275, tel. 0362.300625); Farmacia Comunale Desio 2 (corso Italia 53 0362.628379); Farmacia Comunale Desio 3 (via Sempione 2, 0362.628379).

“Come LloydsFarmacia, sentiamo da sempre l’esigenza di essere concretamente vicini alle persone, non solo con il nostro lavoro quotidiano in farmacia, ma con l’interazione costante con il territorio e con sempre nuovi servizi, che facilitino l’accesso alle cure, alla salute e al benessere - dichiara Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia -. Lo abbiamo fatto e lo facciamo, in particolare per le fragilità crescenti. Abbiamo di recente varato, fra l’altro, servizi di accessibilità al nostro sito e-commerce e al nostro blog, per le persone con disabilità fisiche e cognitive. Anche in questi primi giorni di luglio sono diversi e importanti gli argomenti di preoccupazione generale. Oggi più che mai, mettere a disposizione servizi come la consegna gratuita a domicilio, può semplificare l’accesso alle terapie, in questa caldissima estate, in particolare per gli anziani e le persone in condizioni di fragilità. È la strada che abbiamo scelto di percorrere, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, incentivando quanto più possibile percorsi personalizzati di prevenzione e aderenza alla terapia.”