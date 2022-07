Vacanze estive: i consigli della polizia per lasciare casa in sicurezza

Chiudere bene infissi interni ed esterni. Ma anche le porte con tutte le mandate. Semplici ma importanti regole di comportamento per partire e lasciare case nelle settimane di vacanze in sicurezza. A stilare un vademecum la polizia di stato che ha fatto anche un breve ma essenziale video con tutti i più importanti consigli.

Cosa fare per partire in sicurezza

"Siamo in piena estate e per chi parte c’è sempre un po' di preoccupazione di lasciare la casa incustodita con il rischio che l'abitazione possa essere visitata dai ladri - i consigli della polizia di stato - Scegliete con un po' di inventiva i posti dove nascondere oggetti di valore, e fotografateli, perché in caso di furto o di rapina, dopo la denuncia, saranno inseriti nella bacheca online, per facilitarne il ritrovamento".

Far ritirare la posta e no postare sui social

"Ma ricordate anche, quando siete assenti, di farvi ritirare da qualcuno la posta e la pubblicità accumulata nella cassetta ed evitate di lasciare messaggi sui social network che svelino i vostri programmi di viaggio. E se rientrando trovate la porta di casa accostata, non entrate! Potrebbero esserci i ladri nell' appartamento. Se avete qualsiasi dubbio, chiamate sempre l’112".