Un campo fiorito del parco in cui spunta, tra un giallo acceso dei fiori, la ruota di una bicicletta. Simbolo di turismo sostenibile e di amore verso l’ambiente.

È questa la foto vincitrice - scattata da Monica Fatuzzi - dell'ormai celebre contest fotografico su Instagram #FioritureinReggia, l'annuale concorso concorso artistico lanciato dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dedicato alle essenze floreali del Parco e dei Giardini Reali con lo scopo di valorizzare e promuovere il risveglio della natura e della primavera diffondendo la conoscenza delle essenze botaniche.

L'iniziativa era partita lo scorso 22 aprile e si è chiusa il 25 giugno e ad aggiudicarsi la vittoria è stato proprio il suggestivo scatto di Monica (@monika.h6oo). Che riceverà in premio 5 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza.

A classificarsi seconda è stata invece Alessandra Pattarini (account @ale.pattarini) con un scatto che ferma nel tempo un dettaglio naturale. Sarà premiata con 3 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza.

Terzo posto, infine, per Stefania Noli (@fantastefania). Per lei 2 biglietti per la visita alla Villa Reale e un volume della Reggia di Monza.