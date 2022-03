Dal Pirellone più soldi per l'Autodromo: 34milioni di euro fino al 2025

Le casse dell'Autodromo tornano a riempirsi. Fino al 2025 contributi di 34milioni di euro. Nella giornata di martedì 22 marzo il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l'aumento del contributo all'Aci (Automobile club d'Italia) per l'Autodromo di Monza. I fondi passano da 5 a 8 milioni di euro all'anno per un totale di 34milioni fino al 2025.

I fondi si aggiungono a quelli già previsti a livello nazionale, tra cui un contributo di 5milioni nel 2022, 10milioni nel 2023 e 5milioni l'anno nel 2024 e nel 2025 previsti all'interno del dl Sostegni ter approvato al Senato.

"Si tratta di investimenti importanti - ha dichiarato l'assessore all'Innovazione Fabrizio Sala - sia per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia a Monza, ma anche per supportare tutta quella filiera artigianale e industriale collegata al mondo dei motori e dell'automotive, settori importanti per il nostro territorio. A conferma della grande attenzione rivolta da Regione Lombardia su quest'area stiamo lavorando per rendere l'Autodromo un Hub nel campo della ricerca e dell'innovazione anche nel settore della mobilità sostenibile, rendendolo un luogo sempre più strategico per la competitività del territorio".