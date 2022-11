Il comune brianzolo che ha stanziato un aiuto concreto per pagare le bollette

Arriva da comune un aiuto concreto al pagamento delle bollette. L’amministrazione comunale di Agrate Brianza ha ufficialmente aperto un bando, con scadenza 24 novembre 2022, per l'erogazione di un contributo una tantum per l’anno 2022 a favore dei nuclei familiari che a causa del notevole incremento del costo dell'energia si possono trovare in difficoltà nel pagamento delle bollette di energia elettrica e di gas.

A disposizione 100 mila euro

“Le risorse stanziate dall'amministrazione comunale sono pari a100 mila euro e saranno erogate, fino ad esaurimento, sulla base di una graduatoria stilata in ordine crescente di valore Isee - ha spiegato il sindaco di Agrate Brianza Simone Sironi - la domanda deve essere presentata in modalità on-line, ma chi avesse difficoltà può richiedere assistenza gratuita alla compilazione rivolgendosi allo sportello si presso il comune”.

Le modalità del contributo

L'erogazione del bonus sarà in forma di una tantum in base al numero dei componenti del nucleo familiare: un componente riceverà 200 euro; due persone nel nucleo familiare 300 euro; per tre componenti è previsto 400 euro; 500 euro invece, per 4 o più componenti. “E’ un contributo che, certamente, non potrà risolvere del tutto la difficile situazione in cui si trovano tante famiglie a fronte dell'aumento dei costi energetici di questi mesi, ma può almeno consentire di alleggerirla” ha continuato il sindaco Sironi. Tutte le informazioni e le modalità di richiesta del contributo sono disponibili sul sito web del comune a questo link https://bit.ly/bonusenergiaagrate2022