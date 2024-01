Come diventare un accompagnatore di media montagna in Lombardia

Vuoi diventare accompagnatore di media montagna? Ecco la proposta: aprono il 22 gennaio le iscrizioni alle prove attitudinali per il nuovo corso del Collegio regionale guide alpine Lombardia, in programma per l'anno 2024 con termine nel 2025. Le prove si terranno dal 4 all'8 marzo 2024 in bassa Valtellina): le iscrizioni, che chiuderanno alle ore 12 del 22 febbraio 2024, si effettuano esclusivamente in via telematica sul portale regionale www.bandi.regione.lombardia.it. Il 23 gennaio alle ore 20.30 è in programma un webinar gratuito per illustrare il percorso formativo.

Le prove attitudinali, come chiriscono i colleghi di SondrioToday, consistono in una valutazione tecnico-pratica su terreno escursionistico, in un test culturale scritto e in un colloquio, durante il quale verrà discusso il curriculum personale e quello escursionistico e verranno considerate le motivazioni alla pratica della professione. Si tratta di fatto di una selezione, un test d'ingresso necessario a individuare i candidati con una preparazione di partenza idonea alla frequentazione del percorso formativo.

Possono accedere solo i maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico oppure che siano in possesso di un titolo di studio equivalente, ottenuto in un altro Stato dell'Unione Europea.

Magoni: "Risorsa fondamentale per i territori"

"Regione Lombardia punta molto sulla formazione dei professionisti della montagna, perché sono una risorsa fondamentale per i nostri territori – sottolinea Lara Magoni, sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia - L'escursionismo poi è un'attività che si pratica tutto l'anno sulle nostre montagne, un turismo che incentiviamo e sosteniamo".

"A fronte di un interesse crescente verso la figura dell'accompagnatore di media montagna, non possiamo che intraprendere con entusiasmo un nuovo corso formativo che abiliti a questa professione - dice Fabrizio Pina, presidente del Collegio Guide alpine Lombardia - Ci aspettiamo come tutti gli anni una grande partecipazione alle prove attitudinali, in bocca al lupo a tutti i candidati".

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni alle prove attitudinali devono essere redatte e inoltrate a Regione Lombardia a decorrere dalle ore 12 del giorno 22 gennaio 2024 ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 febbraio 2024, pena l'esclusione, unicamente tramite la procedura telematica disponibile online sul sistema informativo regionale www.bandi.servizirl.it, mediante compilazione della domanda direttamente online, previa registrazione e identificazione da effettuarsi al momento dell'accesso. La data di presentazione della domanda sarà attestata dalla ricezione di una email di conferma.

Sul sito del Collegio regionale Guide alpine Lombardia, al menu "Corsi di formazione - Calendario corsi 2024", si possono scaricare il bando con cui Regione Lombardia istituisce le prove attitudinali, il calendario e i costi del corso 2024/25 per Accompagnatori di media montagna..

Maggiori informazioni sul corso di formazione, sulle caratteristiche delle prove attitudinali e sul curriculum escursionistico necessario si trovano sempre sul sito del Collegio, al menù Corsi/Formazione - Percorso formativo Amm.