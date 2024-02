Se impari a trasformare i rifiuti domestici il comune ti fa lo sconto sulla Tari

Sconto sulla Tari per chi impara a compostare i rifiuti domestici. Succede a Monza dove l’amministrazione comunale organizza un corso di compostaggio domestico.

“Il compostaggio domestico è un modo di trasformare in compost (un terriccio naturale utilizzabile per fertilizzare i terreni) gli avanzi di cibo (cioè i rifiuti umidi) insieme agli scarti verdi (fogliame, potature, erba) generati dalla manutenzione di giardini e orti”, si legge sul sito del comune di Monza.

Il corso si svolgerà il 23 marzo dalle 9.30 alle 12.30 al centro civico di Sant’Albino in via Mameli al civico 6. Un corso intensivo di 3 ore durante il quale è prevista una parte teorica e una pratica.

Per partecipare è necessario compilare il modulo on line (questo il link per iscriversi) . Ai partecipanti verrà fornito gratuitamente un manuale sul compostaggio domestico, una compostiera da giardino (se richiesta), l’assistenza in fase di conduzione dell’attività di compostaggio domestico