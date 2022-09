In cento al primo corso per imparare a guidare il monopattino elettrico

Circa cento persone hanno partecipato, lunedì 19 settembre, al primo corso di guida dedicato ai monopattini elettrici, effettuato presso la motorizzazione di Molino Dorino insieme a Voi Technology, uno degli operatori in sharing, e l'associazione delle autoscuole, Unasca. Il corso è stato organizzato nel contesto della settimana europea della mobilità. In precedenza, in un centinaio di autoscuole di tutta Italia (tra cui una ventina nel Milanese, per un totale di circa 400 persone solo sul nostro territorio) erano stati tenuti corsi teorici.

"Anche la motorizzazione, con il suo ruolo di valutazione e certificazione di conducenti e veicoli, è un elemento importante della filiera della sicurezza stradale. Per questo motivo abbiamo deciso di supportare e prendere parte a questa interessante iniziativa per i milanesi", ha dichiarato Francesco Greco, direttore della motorizzazione milanese.

"Le autoscuole che Unasca rappresenta sono riconosciute per l’eduzione stradale e la formazione dei conducenti e non solo di coloro che devono conseguire una patente. Per questo motivo siamo attivamente partecipi in tutte le iniziative che riguardano la mobilità e la sicurezza stradale", ha aggiunto Emiliano Patella, presidente di Unasca.

"La micromobilità è l’elemento complementare sia al trasporto pubblico urbano, sia allo spostamento di medio raggio sulla propria automobile. Per questo è necessario che automobilisti e motociclisti conoscano anche come si guida e dove si può guidare e parcheggiare un monopattino in città: sia per migliorare la convivenza fra differenti veicoli nel traffico urbano, sia per iniziare a riconoscere il monopattino come un veicolo ad integrazione del proprio mezzo privato per gli spostamenti in città, in particolare nel primo e nell’ultimo miglio", ha concluso Magdalena Krenek, general manager Italia di Voi Technology.