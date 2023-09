Meccanico riparatore di biciclette: al via il corso (gratuito) per provare a inserirsi nel mondo del lavoro

Conosce le caratteristiche di una bicicletta e dei materiali utilizzati per la sua costruzione, e ancora delle tipologie di trasmissione, di forcelle, ammortizzatori, freni, selle e accessori. E imparare a intervenire professionalmente nella manutenzione e nella riparazione della bici.

É quanto promette di insegnare il nuovo corso professionale gratuito per diventare meccanico riparatore di biciclette, nato dalla collaborazione fra Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e l’Istituto L. Gatti - APA Confartigianato Imprese, e voluto per formare profili professionali qualificati e specializzati maggiormente ricercati dalle imprese della filiera della bike economy. Un'occasione importante per i giovani o per le persone in cerca di occupazione o adulti che vogliano riqualificarsi.

Le lezioni, gratuite, partiranno il 9 ottobre e si svolgeranno all'interno dell''iconico veledromo Vigorelli di Milano.

Il corso, ecco come iscriversi

Per candidarsi al corso di Meccanico riparatore di biciclette è necessario compilare il seguente form: https://crmcciaami- prod.powerappsportals.com/event/registration?id=Bike_Factory_meccanico

Ecco cosa si impara al corso:

Le caratteristiche, l'evoluzione e la richiesta di competenze del settore bike

Pregi e limiti dei principali materiali utilizzati nella costruzione delle biciclette

Le componenti di una bicicletta: ruota, trasmissione, forcelle e ammortizzatori, freni e comandi, sella e accessori

Come attrezzare un'officina

La gestione dei rifiuti e lo stoccaggio di materiali pericolosi

Cosa fare per cercare lavoro o per mettersi in proprio

Posti disponibili: 20

Durata e modalità di svolgimento: corso intensivo di 150 ore in presenza, con alternanza tra lezioni teoriche, laboratori pratici e con testimonianze di imprese del settore bike.

Calendario: Inizio: 9 ottobre 2023 - Termine: 16 novembre 2023 (dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle ore 18)

Sede: Velodromo Vigorelli - Via Arona, 19 - Milano

"Bike Factory", le altre opportunità

L'iniziativa è nata all'interno del progetto "Bike Factory", voluto da Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e Formaper, azienda della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con lo scopo di diffondere sviluppo e cultura. Si tratta di un laboratorio del fare al servizio della bike economy e pensato come competence center per formare i profili professionali qualificati e specializzati maggiormente ricercati dalle imprese della filiera della bike economy. Un'opportunità - con lezioni teoriche, laboratori e testimonianze d'imprese - per lavorare o fare impresa in un settore innovativo, green e a elevato potenziale di crescita. È inoltre un'occasione per imprenditori del settore per rafforzare le competenze gestionali e per specializzare i propri dipendenti.

“Bike Factory”: i corsi attualmente disponibili

Meccanico riparatore di biciclette

La manutenzione di una e-bike

Competenze gestionali per il settore della bike economy

Come si costruisce un telaio Quest’ultimo - ancora in collaborazione con l’Istituto L.Gatti - ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base necessarie a realizzare un telaio in acciaio per biciclette, spaziando dalla progettazione al disegno, dalla costruzione alla rifinitura del telaio. Si tratta di un corso breve e intensivo della durata di 16 ore.

Ci si può candidare al seguente link entro il 17 novembre: https://crmcciaami-prod.powerappsportals.com/event/registration?id=Bike_Factory_telaio

Per avere tutte le info sui corsi scrivere a istituto.gatti@apaconfartigianato.it