A Monza un corso per intervenire quando il cane si fa male

Che cosa fare quando Fido si fa male? A Monza al via un corso della durata di una giornata per imparare a intervenire prontamente. Il corso si intitola ‘Pet Forst Aid’ e si svolgerà il 19 marzo dalle 10 alle 18 al centro civico Centro-San Gerardo di via Lecco. L’iniziativa è stata promossa dalla società BLS-D Academy in collaborazione con l’associazione Controllo di Vicinato, e con il patrocinio del comune di Monza. Un importante evento formativo dedicato al mondo dell’educazione cinofila con l’intervento dell’istruttore formatore Chiara Ceresoli.

L’incontro è diviso in due parti. Una parte teorica durante la quale si parlerà di alimentazione (con i cibi vietati e i 7 bisogni essenziali), del corpo del cane, della pulizia delle orecchie, taglio delle unghie, somministrazione delle medicine, induzione al vomito (in caso di assunzione di cibi pericolosi e/o velenosi), e i casi più diffusi di emergenza dalle punture di insetto ai forasacchi, ustioni, fratture, emorragie, colpi di calore…

Seguirà poi anche la fase pratica con gli interventi da eseguire in caso di emergenza, ma anche nella vita di tutti per il benessere del nostro amico a quattro zampe. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 351.5333016 (Chiara), oppure inviare un’email a info@chiaradogtrainer.com