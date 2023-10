La ruota panoramica (sparita) e il "mistero" del Natale a Monza

Come sarà il Natale di Monza quest'anno? La curiosità è tanta, le risposte ufficiali - per il momento - poche.

Sicuramente La Grande Roue, la mastodontica ruota panoramica con cabine sospese a 32 metri di altezza che lo scorso anno era stata posizionata nel cuore della città di Teodolinda, non ci sarà più. L'attrazione non farà parte delle iniziative previste in città per il Natale 2023. Ad annunciarlo, con un po' di dispiacere, è stato lo stesso titolare dell'attività. “Siamo molto affezionati a Monza - racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, uno dei gestori della struttura - perché molti di noi sono nati e cresciuti qui. Negli anni scorsi abbiamo lavorato sodo per dare alla città un’attrazione natalizia moderna, sicura e divertente, ed è inutile nascondere la nostra delusione nello scoprire che il Comune ha deciso di escludere la ruota panoramica dalle attività natalizie del 2023”. Niente vista di Monza dall’alto per le oltre 50mila persone che nei due anni di posizionamento della ruota in città (prima in largo Mazzini e poi in Largo IV Novembre) avevano ammirato la città di Teodolinda da 32 metri di altezza. Il comune di Monza ha infatti deciso di non includere la ruota panoramica nel progetto per le attività previste per il periodo natalizio.

Dal comune MonzaToday ha avuto la conferma ufficiale che l'attrazione non sarà in città per Natale. "Non intendo commentare il comunicato stampa di un privato cittadino" ha sottolineato Carlo Abbà, assessore alle attività produttive. Per sapere che cosa ci sarà a Natale in città o che cosa sarà previsto al posto della ruota panoramica bisognerà attendere perchè per il momento l'assessore ha dichiarato di non voler anticipare nulla perchè il lavoro è ancora in fase di definizione e molte iniziative sarebbero ancora in fase di conferma. E ha assicurato che Monza avrà le sue iniziative natalizie, in centro e nei quartieri. "Tra poche settimane racconteremo tutto a tutti e si saprà quello che si farà a Natale in città" ha precisato Abbà, confermando però che la ruota non ci sarà.

Sui motivi che hanno portato all'esclusione dell'attrazione dal villaggio natalizio monzese ancora non è trapelato nulla. Proprio lì dove svettava la ruota, in Largo IV Novembre, secondo le prime indiscrezioni circolate, potrebbe essere posizionata la tradizionale pista di pattinaggio che anche quest'anno verrà confermata. Immancabile anche il mercatino di Natale che quest'anno si estenderà solo lungo piazza Carducci dove attualmente è presente un cantiere per lavori di riqualificazione nell'area di sosta. E le giostre? La ruota, come già detto resterà solo un ricordo, mentre dovrebbe essere confermata al momento la presenza della giostra a tema dell'Albero di Natale con le palline rotanti che lo scorso anno era stata posizionata in piazza Trento e Trieste. E la giostrina dei cavalli per bambini, il trenino, le proiezioni sull'Arengario? Per il momento resta ancora un mistero cosa renderà magico il Natale di Monza.