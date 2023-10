Quest'anno il Natale a Monza sarà senza ruota panoramica

Per il Natale 2023 Monza perde la “sua” ruota panoramica. Un’attrazione introdotta tra le iniziative del Natale promosse dalla giunta Allevi e che, quest’anno, non verrà ripetuta. Niente Monza dall’alto per le oltre 50mila persone che nei due anni di posizionamento della ruota in città (prima in largo Mazzini e poi nei pressi del municipio) avevano ammirato la città di Teodolinda dall’alto. Il comune di Monza ha infatti deciso di non includere la ruota panoramica nel progetto per le attività di Natale di Monza non concedendo lo spazio per l’allestimento.

“Siamo molto affezionati a Monza - racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, uno dei gestori della struttura - perché molti di noi sono nati e cresciuti qui. Negli anni scorsi abbiamo lavorato sodo per dare alla città un’attrazione natalizia moderna, sicura e divertente, ed è inutile nascondere la nostra delusione nello scoprire che il Comune ha deciso di escludere la ruota panoramica dalle attività natalizie del 2023”.

Monza è stata infatti una delle prime tappe della ruota panoramica di Hsc Events che, nel corso degli anni, ha toccato tutta Italia. Una storia di monzesi che, partiti da casa propria, con impegno sono riusciti a farsi conoscere sulla piazza nazionale. “Da Ferrara a San Vito Lo Capo - aggiunge Claudi - fino ad arrivare a Mondello e Cefalù che, quest’estate, hanno rispettivamente registrato 40mila e 35mila presenze. Negli ultimi anni abbiamo girato la penisola ed è veramente dura non poter tornare a casa, a Monza, ed essere messi da parte in questo modo. Ci viene impedito di lavorare e, numeri alla mano, la città perde attrattività. Il nostro intento è, ovviamente, quello di poter tornare a montare la ruota panoramica a casa nostra, e le porte per poterne discutere col Comune di Monza sono, e saranno, sempre aperte”. Dal 2020, le ruote panoramiche di Hsc Events sono state a Verbania, Cannobio (VB), Monza, Terni, San Vito Lo Capo (TP), Anguillara Sabazia (RM), Ferrara, Arenzano (GE), Abbiategrasso (MI), Cefalù (PA), Mondello (PA).