Non diventerà un centro di accoglienza. Ma l'ex supermercato Esselunga di via Toti, a Vimercate, si prepara a rinascere a nuova vita. Chiuso dal 2017 e diventato durante la pandemia un grande hub di somministrazione di vaccini anticovid, l'ex supermercato brianzolo con i suoi 3.500 metriquadrati e un centinaio di posti auto resterà di proprietà dell'azienda leader della grande distribuzione ma qui sorgerà qualcosa di nuovo.

L'edificio non sarà demolito, come inizialmente previsto, ma la sua destinazione verrà trasformata. Scartata l'ipotesi circolata qualche settimana fa relativa alla realizzazione di un hub per l'accoglienza migranti, smentita dalla stessa azienda che in merito ha espresso la propria posizione, l'ex Esselunga di Vimercate sarà oggetto di un progetto di riqualificazione.

"Da oltre un anno Esselunga ha avviato un proficuo dialogo con il comune di Vimercate per delineare un progetto a beneficio della comunità, volto a riqualificare l’edificio di Vimercate in via Toti, precedentemente sede di un supermercato Esselunga. L’immobile ha una superficie di 3.500mq e dispone di circa un centinaio di posti auto. Esselunga ha proposto all’Amministrazione Comunale che la struttura, che rimarrà di proprietà dell’azienda, non sia più demolita, come inizialmente previsto, ma sia adibita ad un mix di funzioni pubbliche e private" si legge in una nota di Esselunga.

Poco meno della metà della superficie - 1.300mq in totale - ospiteranno un’attività commerciale non alimentare e i restanti 2.200mq saranno a messi a disposizione dell’amministrazione comunale che qui troverà spazio per un magazzino e un archivio. L'accordo, specificano da Esselunga, è "in fase di definizione". E la sottoscrizione con il comune potrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Poi potranno prendere il via gli interventi di riqualificazione previsti per trasformare l'area.