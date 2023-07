Strade allagate e il palco pronto nel parco: il risveglio di Monza dopo la tempesta

Ancora due forti temporali e una città "ferita" dal maltempo. Due nuovi rovesci caratterizzati da forte vento, grandinate e precipitazioni intense si sono riversati sulla Brianza e su Monza nella serata di lunedì 24 luglio e nel corso della notte di martedì 25 luglio. Questa mattina Monza si è svegliata sotto un cielo limpido ma ovunque ci sono i segni della furia della violenza della natura: alberi abbattuti, piante sulle auto e in mezzo alla strada e tratti allagati. Il temporale lunedì ha scoperchiato anche due tetti.

I principali interventi da effettuare nella serata di lunedì 24 luglio riguardavano le vie Borgazzi, con una pianta caduta, via Campania con un albero appoggiato a una abitazione, via Volturno, con un albero in mezzo alla strada, via D'Annunzio con alberi piombati sulle auto così come in viale Brianza e in viale Cesare Battisti. Stesso copione anche in via Correggio, Tiepolo, Tintoretto e via Marsala dove l'are risultà già critica perchè delimitata per la bonifica da amianto dopo lo scoperchiamento di un tetto con dispersione di materiali in eternit.

Ma il nuovo temporale della nottata ha allungato la conta dei danni. Intanto, mentre tantissime persone hanno deciso di vendere il proprio biglietto e i cittadini guardano alla città flaellata dal maltempo, nel parco la macchina organizzativa per il concerto ha continuato a lavorare senza sosta. E all'alba di martedì 25 luglio il palco del concerto su cui alle 19.30 è previsto l'inizio dello spettacolo di Bruce Springsteen era pronto, nel prato della Gerascia. A condividere un'immagine dell'allestimento è stato lo stesso organizzatore, Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts. Nella mattinata di lunedì 25 luglio era in programma un vertice in merito all'evento, si attendono eventuali riscontri.

Tra i tratti allagati anche via Salvadori, all'altezza della rotonda del cimitero. Nella tarda serata di lunedì invece un grosso albero è caduto su un'auto con a bordo una famiglia.