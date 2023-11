A Monza arriva la direttrice dello Zecchino d'Oro per far cantare i bambini

La maestra Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, arriverà a Monza per insegnare a cantare ai bambini.

L'appuntamento è per il weekend di sabato 4 e domenica 5 novembre, al Teatro Triante di via Duca D'Aosta. L'evento - il titolo è "Pronti? Si canta" - è stato organizzato dal Piccolo Coro MiMiSol di monza, in collaborazione con l'associazione Modoetia Musicalis e l'aps Forme sonore, con il patrocinio del comune, e sarà suddiviso in due momenti.

Nella giornata di sabato, dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, protagonisti saranno i piccoli del coro monzese, che prenderanno parte a un workshop con la maestra Simoni e con il maestro Siro Merlo, musicista e presidente del Forme sonore.

Domenica 5, il teatro si aprirà invece a tutti i bambini della città. Con uno speciale atelier musicale guidato ancora dalla direttrice dell'Antoniano.

A partire dalle 9.30, si aprirà il workshop "La musica Giocata", un momento dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni per favorire l'interazione tra genitori e figli (per informazioni e iscrizioni chiamare 3297261059). Fino alle 16,30, ancora spazio alle esibizioni del coro MiMiSol, mentre alle 16,45 si aprirà il seminario Coralità e musica come esperienza di crescita, nel quale a intervenire saranno ancora la maestra Simoni, il maestro Merlo, la psicologa Guia Pagnoni, la musicoterapista Rossanna Rizzo e l'assessora alla Cultura Arianna Bettin.

Un evento unico nel suo genere, per unire grandi e piccini a suon di musica, e per celebrare la maestra del coro per i piccoli più rinomato d'Italia. Quello dello Zecchino d'Oro.

L'evento e aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Per informazioni scrivere a piccolocoromimisol@gmail.com oppure chiamare 3297261059.