Al via il weekend della Formula 1: ecco che cosa non si può portare in Autodromo

Sale la febbre per il Gran Premio di Formula 1. Oggi venerdì 9 settembre si sono aperti i cancelli e il popolo dei motori ha già iniziato ad invadere l'Autodromo. Ma come sempre, attenzione ai controlli. Come si legge sul sito dell'Autodromo ci sono alcune raccomandazioni su quello che si può mettere (e non mettere) nello zaino. Informazioni di servizio molto utili, anche per evitare spiacevoli sorprese all'ingresso, al momento dei controlli.

Cosa si può portare

Si possono portare: bottiglie di plastica fino a 500 ml senza tappo (suggerimento: si può sigillare il collo con un palloncino); borracce a sacca fino a 500 ml; biberon per bambini in plastica; ombrelli per pioggia di piccole dimensioni e senza punte in metallo; treppiedi, monopiedi per macchine fotografiche e bastoni per selfie; macchine fotografiche e obiettivi; aste flessibili di plastica per bandiere; computer portatili e altri apparecchi elettronici (tablet, e-reader…) – all’ingresso gli addetti al controllo chiederanno di accendere l’apparecchio e mostrarne il funzionamento; accendini tascabili; sigarette elettroniche; sedie e sgabelli; passeggini, carrozzine per disabili; prodotti antizanzare in crema o in contenitori di plastica morbida con confezione originale.

Cosa non si può portare

Non sono ammessi: droni o aerei telecomandati; oggetti contundenti o pericolosi (come coltelli, catene, armi, esplosivi); droghe, sostanze nocive o infiammabili, veleni; fuochi artificiali, fumogeni, razzi, puntatori laser, trombette da stadio; bombolette spray in lamiera (lacca, deodorante, antizanzare, …); borse e zaini più grandi di 15 litri; valigie, trolley o bagagli; lattine, bottiglie di vetro o metallo; bottiglie di plastica maggiori di 500 ml; borracce rigide;alcolici; power bank; aste rigide;

ombrelloni;strumenti musicali; motoseghe; tende e sacchi a pelo; biciclette, monopattini, skateboard. Non sono ammessi neanche i cani (anche se tenuti al guinzaglio e con la museruola).