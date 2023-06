"Niente picnic nel parco dove gli incivili abbandonano i rifiuti"

I cestini nuovi sono stati posizionati, ma al parco della Boscherona c’è sempre qualcuno che i rifiuti preferisce abbandonarli in mezzo al prato. Soprattutto dopo il picnic della domenica o della giornata di festa. Una battaglia che sembra senza speranza quella intrapresa dall’amministrazione comunale (ma non solo) nei confronti degli incivili. Così che – quasi come una provocazione – c’è chi propone di vietare i picnic alla Boscherona. Niente consumazioni con pranzi e merende portati da casa. Si potrà tornare a mangiare nella grande area verde solo quando verrà riaperto il chiosco con il servizio al tavolo.

A proporre il divieto di picnic è Roberto Civati, referente del gruppo Controllo di Vicinato, che da anni denuncia le situazioni di degrado nel Parco monzese. Picnic abusivi, rifiuti abbandonati ovunque, chiasso e musica a tutto volume, parcheggio selvaggio. L’amministrazione, guidata dal sindaco Paolo Pilotto, è corsa ai ripari posizionando nuovi cestini e incrementando anche i passaggi della polizia locale. Ma a quanto pare, in tema di rifiuti, nulla è cambiato: chi non rispettava le regole prima in merito alla raccolta differenziata dell’immondizia, non le rispetta neppure adesso.

Da qui la richiesta di Civati: “Vietare alla Boscherona il picnic fai da te con consumo di cibo e bevande in bottiglia fino a quando non ci sarà un chiosco ed un gestore che servirà al tavolo - spiega -. Deve essere portato avanti un discorso serio e generale sulla gestione delle bottiglie in vetro e plastica, perché è un problema di tutta la città. Assurdo vedere gente che arriva con casse di birra e di vino”. E poi, finita la festa, abbandona tutto.