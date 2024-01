Monzesi alla ricerca disperata dei biglietti del pullman: ecco dove trovarli

Sos biglietti dell’autobus. Già nelle scorse settimane avevamo raccontato il problema sollevato da alcuni lettori: nel corso del 2024 ci sarebbero stati problemi a trovare i biglietti dell’Atm (a Monza della Net). L'azienda avvierà una graduale sostituzione dei biglietti che da usa e getta passeranno a ricaricabili. Già lo scorso mese molti cittadini avevano lanciato l’allarme, con il timore di non riuscire più a trovare i biglietti. Alcuni tabaccai ed edicolanti avevano infatti annunciato ai viaggiatori della novità. Ma Atm aveva rassicurato. L'azienda, contattata dalla nostra redazione, aveva confermato che il passaggio sarebbe stato graduale e che comunque per i viaggiatori non ci sarebbero stati problemi nell'acquisto del ticket di viaggio. Ma intanto sui gruppi social in molti in questi giorni hanno denunciato la difficoltà a trovare a Monza rivendite per l'acquisto dei biglietti.

"I biglietti singoli (quelli in attualmente in uso) verranno gradualmente sostituiti dai biglietti ricaricabili – aveva spiegato Atm -. Per rispondere alle mutate abitudini e alle nuove esigenze dei clienti Atm ha scelto di implementare sempre di più i servizi di ticketing fruibili in digitale, puntando a una totale smaterializzazione del titolo di viaggio. Già oggi il 60% dei passeggeri sceglie di utilizzare sistemi digitali per l’acquisto di biglietti e abbonamenti per il trasporto pubblico. Per quanto riguarda la situazione di Monza, Atm sta attuando un processo di rimodulazione della rete vendita, al momento rimangono comunque attive 20 rivendite in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo passeggero, anche di coloro che vogliono acquistare un biglietto cartaceo. Nei prossimi mesi gradualmente il biglietto singolo verrò sostituito da un biglietto ricaricabile, acquistabile direttamente nelle rivendite".

A Monza i biglietti saranno disponibili nelle rivendite presenti in città. Ecco dove.

Nelle tabaccherie di via Italia 21/A, via Arosio 14, via Prina 26, via Lecco 53, via Manzoni 58, viale Libertà 93, via Luca della Robbia 17, via Zucchi 41, via Marsala 60.

Nelle edicole di: piazza Carducci, via Carlo Rota 5/F, via Tiepolo 10, via Aquileia (angolo via D’Annunzio), via Ramazzotti 20/22, via Bertacchi 6

Nei bar di via Pitagora 4, via Mentana 2, via Foscolo 15.