Ricola, Alpenliebe, Mentos e Goleador: i 4 cuccioli ritrovati terrorizzati cercano una casa

Ancora una triste storia di abbandoni a Monza. Questa volta i protagonisti sono 4 cuccioli ribattezzati dai volontari dell’Enpa che li hanno trovati e recuperati coi nomi di quattro note caramelle, vista proprio la loro dolcezza. Si chiamano Ricola e Alpenliebe (le femminucce), Mentos e Goleador (i maschietti). Sono stati trovati che vagavano terrorizzati, sprovvisti di microchip e malconci per le vie dei Monza poco prima di Natale. Peraltro si trovavano anche in pessime condizioni igienico sanitarie con alcune parti del corpo arrossate, gonfie e senza pelo.

Sono stati trasferiti nel rifugio di via San Damiano dove i veterinari li hanno sottoposti a tutti gli esami del caso, ipotizzando che siano nati a settembre dell’anno scorso. I veterinari gli hanno riscontrato una forma di micosi che, seppur grave, fortunatamente non metteva a rischio la loro vita. Cominciano subito cure e terapie, purtroppo non brevi, e contemporaneamente inizia anche un percorso di recupero comportamentale sotto la guida degli istruttori del canile di Monza e di alcuni volontari, dapprima all'interno del box e poi, una volta guariti totalmente, anche nelle aree di sgambamento.

Adesso che si sono rimessi in forma i volontari dell’Ente nazionale protezione animali di Monza cercano per loro una famiglia. Sono cani molto timidi con le persone sconosciute e sicuramente non conoscevano strumenti come pettorina e guinzaglio. Ma solo pochi mesi dopo il loro arrivo hanno già fatto dei grandissimi miglioramenti, si aprono ogni giorno di più con le loro persone di riferimento e hanno cominciato le uscite anche all'esterno del canile, ovviamente in zone tranquille e in maniera molto graduale.

Ricola, deliziosa femminuccia bianca, saluta chi conosce con grandi scodinzolii, leccatine e bacinie Mentos, simil maremmanino, seppur forse il più timido in passeggiata, è davvero un coccolone e si siede a fianco in cerca di carezze. Alpenliebe e Goleador, splendidi mix pastori dal particolare colore grigio, sono anche loro molto curiosi. Per questi 4 cuccioloni si cerca una famiglia speciale, con tanta pazienza che abiti in un luogo tranquillo e che magari abbia già un altro cane sicuro e competente che possa fare da buona guida a questi piccoletti di futura taglia media.

Chi pensa di avere le carte in regola per aprire le porte della casa e del cuore a questi meravigliosi cani dal passato non certo fortunato può inviare un’email a canile@enpamonza.it oppure telefonando in canile tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 17.30 allo 039.835623.