Ecco perché a Monza l'erba sta crescendo a dismisura e che cosa farà il comune

A Monza l’erba sta crescendo a dismisura. Il problema è sotto gli occhi di tutti e sono molte le segnalazioni anche sui social. Settimana scorsa il problema era stato sollevato anche da Barbara Zizza, referente della Leidaa di Monza e Brianza, che aveva denunciato la pericolosità di quelle spighe che stanno crescendo nei giardini pubblici, negli spartitraffico e nelle aree cani. Spighe che potrebbero avere conseguenze anche gravi per i cani.

Poi nei giorni successivi le segnalazioni sono aumentate. Ai giardinetti di Triante l’erba ha raggiunto gli schienali delle panchine. Una situazione diffusa anche in altre aree verdi della città. Elisa Favaro – già candidata con Forza Italia alle ultime elezioni comunali – aveva postato sui social un video durante una passeggiata al Parco con il cane. “L’erba mi arriva fino alle ginocchia”, aveva mostrato nel video sollecitando un rapido intervento da parte del comune.

Erba alta post Elisa Favaro

Il comune è corso ai ripari e l’assessore all’Ambiente Giada Turato ha annunciato che da settimana prossima sono in programma interventi straordinari per lo sfalcio dell’erba. “Nella giornata di lunedì 8 maggio è previsto una riunione proprio con gli addetti - ha spiegato a MonzaToday -. Non appena mi sono giunte le prime segnalazioni mi sono subito attivata, contattando il responsabile dell’ufficio Giardini. Mi ha spiegato che questa crescita anomala dell’erba è legata al clima: a quell’alternanza tra piogge e giornate molto calde, proprio come sta succedendo in questi ultimi giorni. Ieri, 5 maggio, c’è stata una riunione e tutte le squadre sono state dirottate per lo sfalcio dell’erba, che verrà effettuato anche nella giornata di sabato. La situazione, come riferiscono gli agronomi, si era già verificata l'anno scorso e dovrebbe proseguire fino a giugno quando poi il clima dovrebbe stabilizzarsi. A quel punto la crescita anomala dell'erba dovrebbe interrompersi”. Infine l’assessore ha annunciato che a breve verrà comunicato il vincitore della gara per l’appalto del verde. “Siamo in fase di aggiudicazione - ha concluso -. Ci saranno importanti novità”.