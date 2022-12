Canti, pive, vin brulè e panettone: come Monza festeggia la vigilia di Natale

In città è aria di festa. Anche se il meteo è tutt'altro che natalizio la città di Tedolinda è già pronta a celebrare il Natale. Per questa giornata di Vigilia sono in programma una serie di eventi in piazza. Manifestazioni sotto il segno della tradizione inseriti nel ricco cartellone di iniziative organizzate dal comune.

Per gli amanti delle musiche di Natale due appuntuamenti con la 'Piva Natalizia' a cura dei Musicanti di Monza accompagnati dagli studenti di alcuni istitui cittadini: alle 16 concerto in piazza Roma e alle 18 a Cederna sul sagrato della chiesa della Sacra Famiglia. Dalle 21 auguri in musica anche nel quartiere Sant'Albino con la Banda di San Damiano e Sant'Albino che si esibirà per le vie con il suo repertorio di brani. Confermato anche il tradizionale brindisi con gli alpini dopo la Messa di mezzanotte: tutti in piazza Roma a festeggiare con le penne nere che distribuiranno panettone e vin brulè.

Per chi non ha ancora comprato i regali di Natale c'è il Christmas Village in piazza Carducci e in piazza San Paolo con tante idee da mettere sotto l'albero, e poi le attrazioni in piazza per i più piccoli che così potranno continuare a vivere la magia delle feste.