La ruota, il trenino e i mercatini: ecco il Natale di Monza

Mercatini di Natale, giostre e attrazioni, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e un trenino. La magia del Natale torna a Monza a partire da sabato 26 novembre. E' stato reso noto il calendario delle iniziative previste per il Christmas Monza 2022 che vestirà a festa il centro del capoluogo brianzolo e non solo.

Per Natale torna a Monza anche la ruota panoramica. Quest'anno l'attrazione con le sue cabine sospese a trentadue metri di altezza sulla città non sarà più in Largo Mazzini dove era stata installata lo scorso anno ma in Largo IV Novembre. "Pur mantenendo invariato il numero delle iniziative e le aree interessate" si legge nella delibera del comune di Monza "risulta opportuno modificare la distribuzione delle installazioni nell'aree della manifestazione al fine di distribuirle meglio, provvedendo ad inserire tra le zone interessate dagli eventi programmati, anche quella di largo IV Novembre, già occupata marginalmente a piazza Trento e Trieste, posizionando in tale luogo una delle attrazioni più ingombranti (ruota panoramica) e lasciando su largo Mazzini una attrazione a minor impatto urbano". Una nuova mappa delle attrazioni del Natale monzese che resteranno le stesse ma saranno distribuite in modo differente rispetto allo scorso anno. E l'area sarà chiusa al traffico "per garantire una fruizione pedonale, a misura di famiglie, in assoluta serenità e tranquillità" spiega l'assessore al Commercio Carlo Abbà.

Mercatini, ruota e pattinaggio

Oltre alla ruota panoramica in città torneranno i mercatini di Natale in piazza Carducci e in piazza San Paolo dove verrà posizionata anche una giostrina per bambini. Confermata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio che insieme alla giostra del Magico Albero di Natale troverà spazio in piazza Trento e Trieste insieme a una casetta dei dolci. In Largo Mazzini invece ci sarà un trenino per i più piccoli. E un altro trenino, elettrico, garantirà il collegamento tra il centro città e l’Avancorte della Villa Reale con l'intento di promozione turistica. L'albero di Natale di Monza sorgerà in piazza Duomo.

"Abbiamo voluto regalare ai monzesi un Natale sereno e tranquillo dopo tempi agitati" ha commentato l'assessore al Commercio Carlo Abbà. "Saranno tante le attività presenti a disposizione dei cittadini con un'offerta variegata e ampia. Abbiamo pensato alle associazioni di volontariato e allargato il ventaglio delle iniziative ai quartieri". Luminarie non solo in centro ma anche nei quartieri dunque. E per ogni zona, da San Rocco a San Carlo passando per Cederna, San Fruttuoso e Triante, saranno previsti spazi di intrattenimento "con la possibilità di posizionamento, ai richiedenti, di una giostra, un’attrazione e una casetta dei dolci, comprensive di decori natalizi" si legge ancora nella delibera.

Il Natale della solidarietà

Il Natale monzese sarà anche all'insegna della solidaretà. Le associazioni di volontariato del territorio che lo scorso anno si alternava in piazza Roma, ai piedi dell'Arengario, avranno una "vetrina solidale" nella quale potranno svolgere attività di promozione e raccolta fondi per le loro rispettive finalità anche in piazza Carrobiolo e largo Mazzini e piazza S. Pietro Martire. Le postazioni, come spiega la delibera di giunta, verranno assegnate "prioritariamente alle associazioni no profit per attività benefica, a fronte della disponibilità delle stesse e consentendo l’utilizzo dei portici dell’Arengario per massimo un fine settimana a ciascuna associazione richiedente, al fine di garantire l’occupazione degli spazi alle diverse associazioni".