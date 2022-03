"Non raccogliamo più vestiti per i bisognosi": ma è una fake news

"L'Armadio dei poveri continua a ritirare vestiti e scarpe. Non potremmo assolutamente fermarci. La richiesta di questo tipo di aiuti è molto elevata. Non solo tra i profughi che arrivano a Monza, spesso solo con un cambio di abito. Ma anche tra le tante famiglie di monzesi che stanno attraversando un momento di difficoltà economica". A parlare è Roberta Campani, a capo dell'associazione L'Armadio dei poveri di Monza.

"Nelle ultime ore sta circolando una fake news che ci riguarda - spiega -. Che allo Spazio 37, dove abbiamo la nostra sede, non si ritirano più vestiti. Noi come associazione L'Armadio dei poveri i vestiti e le scarpe li continuiamo a ritirare. E non potremmo fare altrimenti". Sono tante, infatti, le persone che si rivolgono a Roberta e al suo team di volontari.

Famiglie, italiane e straniere, che stanno attraversando un momento di difficoltà. I genitori costretti a scegliere se comprare il cibo o i vestiti, e spesso si rivolgono a Roberta per prendere qualche capo di abbigliamento per i bambini. Ma anche mamme e papà che non possono permettersi un giaccone nuovo, oppure un paio di scarpe. "A tutto ciò si unisce anche il problema dei profughi - prosegue Roberta -. Ho tante famiglie che stanno accogliendo e mi stanno chiedendo una mano. Non solo con la spesa, ma anche con i vestiti. Soprattutto per i bambini e per le donne".

Da qui il necessario chiarimento della presidente dell'associazione. "Proprio adesso non possiamo allentare la presa - spiega -. La richiesta è tanta, e su numerosi fronti. Abbiamo le famiglie e i senzatetto che da tempo aiutiamo. Adesso arriva anche l'emergenza profughi. Molti vestiti, soprattutto quelli invernali, vengono inviati direttamente al campo profughi moldavo che stiamo aiutando. Continuate a portarci vestiti e scarpe, in buono stato. Oltre agli alimenti".

L'Armadio dei poveri, aperto presso lo Spazio 37 di via Borgazzi, ritira il materiale il giovedì dalle 14 alle 17, il sabato dalle 15 alle 18.30, e la domenica per l'emergenza Ucraina (quando si ritirano anche le medicine) dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.