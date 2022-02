La Feltrinelli ringrazia i monzesi e cerca un nuovo negozio in città

L'intenzione di lasciare Monza non c'è. La ricerca del nuovo locale è già iniziata anche se, a meno di una settimana dall'annuncio della chiusura dello storico store di via Italia, la libreria Feltrinelli non ha ancora trovato una nuova location in città.

"Speriamo di poter dare presto aggiornamenti - riferiscono dall'ufficio stampa della Feltrinelli -. Siamo molto contenti della vicinanza che ci stanno dimostrando i monzesi, anche sui social. Per noi è motivo di estrema soddisfazione". L'ultimo giorno di attività sarà il 20 febbraio e poi, dopo 14 anni di presenza nel cuore del capoluogo monzese, si abbasseranno le saracinesche. Nel grande store dove sono passati anche nomi noti del mondo culturale e musicale italiano, dove sono cresciute diverse generazioni di monzesi, e che ha fatto da salotto letterario per scrittori emergenti e non, dovrebbe arrivare un negozio di abbigliamento gestito da imprenditori cinesi.

L'annuncio della chiusura dell'attività pochi giorni fa, con un comunicato stampa. Un arrivederci dopo 14 anni ai clienti monzesi (ma non solo) con la promessa di trovare presto una nuova location in città. Nel frattempo la conferma che il posto di lavoro dei 9 librai in servizio a Monza era preservato, con l'invito a continuare a fare acquisti nei negozi di Sesto San Giovanni e del Milanese.

Intanto politica e social si sono scatenati. Tantissime le dimostrazioni di affetto e gli amarcord apparsi sui gruppi di Monza ribadendo il ruolo culturale di una libreria in città. Anche gli scrittori monzesi hanno ricordato l'ospitalità della libreria per le presentazioni delle loro opere. La politica si è mobilitata. Sabato mattina il consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente) ha organizzato un flash mob davanti alla libreria. "Avremmo voluto essere informati e coinvolti per tempo - scrive Francesca Pontani, consigliera di Italia Viva - per poter portare il nostro contributo e scongiurare la sostituzione di un luogo così prezioso con una nuova e diversa attività commerciale che arriccherà se stessa, senza, probabibilmente, arricchire la città".