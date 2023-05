Dal Pirellone 16 milioni di euro per ampliare l'ospedale brianzolo

Buone notizie per l’ospedale di Desio: in arrivo dalla Regione Lombardia 16 milioni di euro per l’ampliamento del nosocomio e la nuova Radiologia con razionalizzazione degli accessi. Ma non sarà solo il nosocomio desiano a ricevere fondi. Il Pirellone ha infatti stanziato 800 milioni di euro per la ristrutturazione e la manutenzione degli ospedali lombardi. Le risorse sono contenute in una serie di delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso. Si tratta di fondi statali e regionali che fanno parte dell'accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari e per il mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature.

"Un contributo davvero importante - hanno commentato il presidente Attilio Fontana e l'assessore Guido Bertolaso - che ci consente di avviare interventi strategici e significativi in diversi ospedali lombardi".

"Fondi necessari - specifica Bertolaso - per il riammodernamento di alcune realtà sanitarie e per la manutenzione delle strumentazioni esistenti. Una serie di azioni fondamentali che rientrano nel modo di lavorare della nostra Regione, dove la programmazione proiettata sulla prevenzione è sempre più strategica".

Per la Brianza fondi non solo per l’ospedale di Desio. Sono stati stanziato finanziamenti anche per la Asst Brianza (1.538.600 euro); per la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori (1.139.600 euro); per l’Ats Brianza (100.000 euro).