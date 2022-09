Monza generosa per la Partita del cuore, ma la raccolta fondi prosegue

Il risultato finale è stato un pareggio 3-3 con le reti di Sangiovanni, Rhove e Batistuta per la Nazionale Cantanti, e Luca Marini, Felipe Massa e Maurizio Ganz per il Charity Team 45527.

Ma a vincere, come sempre, è stata la solidarietà e il grande spettacolo andato in scena mercoledì sera all'U-Power Stadium. Sono stati 65 mila i fondi raccolti attraverso la vendita dei biglietti, 13 mila gli spettatori che hanno assistito al match.

Ma la gara di solidarietà a favore del Comitato Maria Letizia Verga e de Il Paese Ritrovato (destinatari dei fondi) prosegue. Fino al 18 settembre è possibile inviare un Sms solidale al numero 45527 donando 2 euro dai cellulari Windtre, Tim, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali; oppure donando 5 o 10 Euro da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali; oppure donando 5 Euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile.

Per la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, sono scesi in campo Enrico Ruggeri, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Dida, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Moreno Donadoni, Boosta, Rhove, Blind, Marco Ligabue, Moreno Conficconi. Per il Charity Team 45527, guidato da Stefano Mei, sono scesi in campo Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Luca Marini, Pecco Bagnaia, Vincent Candela, Toni Cairoli, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini, Aldo Baglio, Junior Cally, Max Brigante, Maurizio Ganz, Pierpaolo Pretelli, Shade, Daniele Piervincenzi.

La partita è stata diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi (AE), primo arbitro donna ad approdare in serie A, coadiuvata dalle guardalinee Martina Brunetti (AA1, sez. Milano) e Serena La Macchia (AA2, sez. Cinisello Balsamo). Il quarto uomo è stato Guido Masini (IV Uff., sez. Viareggio). Madrina la presentatrice Simona Ventura.