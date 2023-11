Oltre la disabilità: parte la raccolta per aiutare Francesco a correre la maratona di New York

Sulla piattaforma online GoFundMe si è aperta da qualche giorno una raccolta fondi per aiutare Francesco Salerno, atleta disabile dell'asd monzese "Silvia Tremolada", a realizzare il suo sogno. Ovvero partecipare alla Maratona di New York del 2024.

"Francesco si allena già 4/5 volte a settimana, sottoponendosi a lunghi sforzi - spiegano i promotori dell'iniziativa - Ma vuole migliorare, e il suo obiettivo è completare la regina delle gare, ovvero la maratona". Nello specifico, appunto, quella oltreoceano del prossimo anno, alla quale Francesco vorrebbe partecipare insieme al suo compagno di allenamento Jacopo Munegato (detto Jaki), anche lui atleta della "Silvia Tremolada" e uno dei ragazzi dell'aps "I Ragazzi di Robin", associazione di Segrate che riunisce giovani con disabilità.

I due vorrebbero provare a volare oltreoceano per portare la medaglia di finisher da New York a Monza - spiegano ancora i promotori - In tutto questo dovranno essere accompagnati da due volontari che li seguiranno passo dopo passo, fino alla riuscita dell'impresa".

Ma per realizzare tutto questo, Francesco a bisogno di aiuto. Di qui l'idea della raccolta fondi sulla nota piattaforma online. Un piccolo supporto, fatto da tanti, che possa portare i due atleti a realizzare il loro grande sogno. "Le spese serviranno per l'acquisto di due pettorali, e per il volo aereo e il pernottamento in hotel per Francesco e Jaki e per i loro due accompagnatori che li seguiranno anche durante la corsa" viene chiarito ancora sulla pagina di GoFundMe.

"Per questa raccolta fondi l'asd "Silvia Tremolada" e l'associazione "I Ragazzi di Robin" si uniscono per raggiungere l'obiettivo e realizzare il sogno di questi due atleti" concludono i promotori.

Ecco come contribuire

Il versamento è possibile sull'IBAN IT36Z0569620600000006116X79 (dell'associazione 'I Ragazzi di Robin'). Causale: newyork2024

Il viaggio e la gara, in caso si riuscisse ad arrivare al obiettivo raccolta, verranno testimoniati con foto e video.