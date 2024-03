I due fratelli brianzoli che vivono in auto: "Nessuno ci affitta casa perché abbiamo un cane"

Emanuele, Cosimo e Shana, una cagnolona dagli occhi dolci, un pastre tedesco di un anno che è entrata a far parte della famiglia dei due fratelli brianzoli che dormono in auto perchè non riescono a trovare una casa da affittare. Perchè, secondo quanto hanno raccontato, hanno un cane. E della loro storia e delle difficoltà incontrate si è occupata la trasmissione televisiva Le Iene che martedì 19 marzo ha mandato in onda un servizio che ha dato voce ai due fratelli ed è stata occasione per rivolgere anche un appello per aiutare i due brianzoli che da un anno non dormono in un letto vero ma sui sedili.

A incontrare Emanuele e Cosimo che passano le loro giornate tra un centro commerciale brianzolo, il lavoro e la loro auto che è diventata anche la loro casa sono state Veronica Ruggeri e Carlotta Bizzarri e a loro i due fratelli hanno raccontato di essere ormai costretti a vivere in un'auto da quasi un anno perchè non riescono a trovare una casa in affitto solo perché sono proprietari di un cane.

"Non vogliono niente gratis, loro vogliono pagare" ha spiegato una ragazza che ha effettuato la segnalazione, contattando Le Iene dopo aver conosciuto i due fratelli che tutti i giorni vedeva al centro commerciale di Vimercate.

"Se avete un'abitazione da affittare in provincia di Monza scrivete a redazioneiene@mediaset.it" è l'appello diffuso da Le Iene per aiutare i due brianzoli e la loro cagnolona Shana.