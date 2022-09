Raccolta funghi, dove farli controllare gratuitamente in Brianza

E' iniziata ufficialmente la stagione dei funghi e e l'Ats Brainza ricorda che, come ogni anno, è attivo il centro per il controllo dei funghi eduli, il servizio gratuito e su prenotazione nel quale i micologi sono a disposizione per dare un riscontro in merito alla commestibilità dei funghi e fornire importanti consigli. Si possono rivolgere a questo servizio tutti i cittadini che, abitualmente od occasionalmente, raccolgono e vogliono consumare funghi selvatici senza rischiare conseguenze anche molto gravi.

Per chi desidera usufruire del servizio, si raccomanda di sottoporre al controllo tutta l’intera partita di funghi raccolti: ciò per evitare possibili scambi da parte del raccoglitore tra funghi eduli, funghi tossici e velenosi, spesso apparentemente simili. È preferibile, inoltre, nei limiti delle conoscenze dei raccoglitori, di presentare i funghi raccolti già suddivisi per specie.

I cinque centri attivi

Per il controllo gratuito dei funghi raccolti dai cittadini, è necessario fissare un appuntamento contattando telefonicamente le segreterie del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione?ai numeri telefonici qui indicati:

Ispettorato Micologico di Monza?Via De Amicis 17 2° piano – tel.039 2384640-4767 Ispettorato Micologico di Desio?Via?Foscolo 24, 3° piano tel. 0362 483240

Ispettorato Micologico di Usmate Velate?c/o Centro Polivalente Via Roma, 85 3°piano – tel. 039 6288028-29

Ispettorato Micologico di Bellano?Via Papa Giovanni XXIII – tel. 0341 822128

Ispettorato Micologico di Oggiono?Via I maggio – tel. 0341?482850