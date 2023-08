Addio all'unico medico di famiglia presente nel quartiere: ecco il futuro dei suoi pazienti

Ancora pochi giorni e la dottoressa Antonella Mazzarella dirà addio all’ambulatorio di via Fieramosca. L’annuncio già nei giorni scorsi quando sul blog del Comitato di quartiere di Sant’Albino era stata comunicata la notizia e sollevata tanta preoccupazione. Che cosa ne sarà dei numerosi pazienti seguiti dall’unico medico di medicina generale presente nel quartiere? I più preoccupati erano soprattutto i numerosi pazienti anziani che, come pressi, anche per le richieste di farmaci, esami e visite specialistiche avrebbero dovuto rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) presente all’ospedale Vecchio di via Solferino. “Dall’1 settembre la dottoressa Mazzarella cesserà la propria attività di medico di assistenza primaria del ruolo unico a ciclo di scelta (medico di medicina generale)”, riferisce alla redazione di MonzaToday Ats Brianza. Ad oggi, come temevano gli assistiti della dottoressa, non è stato ancora trovato un sostituto.

“Al fine di garantire continuità nell'assistenza, sarà possibile per gli assistiti della dottoressa Mazzarella avvalersi di specifico Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT), già attivo a Monza presso la Casa di Comunità in via Solferino 16 – precisa la nota ufficiale -. L'accesso agli ambulatori avviene solo su appuntamento chiamando il numero unico centralizzato di Ats 039.2369000 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30. È possibile trasmettere richieste scrivendo una mail all'indirizzo amt.monza@ats-brianza.it”. Gli orari dell'attività ambulatoriale sono sempre disponibili sul sito di ATS Brianza ed è altresì previsto un servizio di consultabilità telefonica medica, attraverso il quale gli assisiti possono avere un consulto telefonico con il medico dell'equipe di AMT.

Intanto Ats Brianza ed Egidio Riva, assessore al Welfare del comune di Monza, stanno lavorando per trovare una soluzione per i pazienti più anziani. “A breve - conclude Ats Brianza - verrà data la possibilità agli assistiti più in difficoltà di accedere agli spazi ambulatoriali dedicati nel quartiere Sant'Albino. Le modalità di accesso alla sede di Sant'Albino, la consultabilità telefonica Medica, la possibilità di inviare richieste a mezzo e-mail da parte degli assistiti interessati saranno le medesime di quelle per accedere al servizio dell’Ambulatorio Medico Temporaneo”.