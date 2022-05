A Monza sale la febbre per la serie A, in città "piovono" palloni (in regalo)

A Monza sale la febbre per la serie A. Domenica sera i biancorossi giocheranno il match decisivo a Pisa, contro la squadra di casa che giovedì 26 maggio hanno battuto a2-1 all'U-Power Stadium. Mentre la squadra di mister Stroppa sarà in campo nella città toscana, a Monza, si potrà seguire la diretta della partita dal maxischermo allestito in città.

Ma i preparativi per la partita di domenica sera sono iniziati nel pomeriggio quando in occasione della gara di ritorno delle finalissime playoff ha fatto tappa “La Trasferta in Città”, l’iniziativa, organizzata da BKT, title sponsor della Serie BKT per stare vicino ai tifosi che non potranno assistere dal vivo alla partita di Pisa

Palloni da calcio in regalo

BKT, dalle 16 presenzierà, insieme al suo staff, muovendosi in alcuni punti storici e caldi della città per regalare palloni da calcio. Assieme a loro ci sarà anche l’ex attaccante del Monza Paolo Monelli che sarà a disposizione del pubblico per firmare i gadget, scattare foto e vivere insieme a tutti gli appassionati il prepartita di una delle gare più importanti della nostra storia. L’itinerario partirà dalla Villa Reale alle 16 toccherà piazza Trento e Trieste intorno alle 17. La posizione di Monelli, che sarà anche in piazza Duomo, sarà possibile visualizzarla sia sul canale ufficiale Instagram di Lega B che sul sito dedicato alle attività sportive di BKT. La stessa BKT inoltre sarà presente anche con una live reaction sul canale ufficiale Twitch della Gialappa’s Band con ‘Twitch dire playoff’. La collaborazione con il famoso trio comico vede la partecipazione anche del celebre giornalista sportivo Carlo Pellegatti che si è unito a Marco Santin e Giorgio Gherarducci durante gli Europei 2020. Insieme a loro tanti ospiti in studio e in collegamento, per uno spettacolo di divertimento assicurato.

L’appuntamento è fissato per il pomeriggio pre-gara con Paolo Monelli per ricevere in regalo i palloni firmati, farsi autografare le maglie biancorosse e vivere la finale d’andata. BKT chiama, la città di Monza risponde.