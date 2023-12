Gaia, Giacomo e Matilde: tre giovani monzesi campioni in Giappone

Erano partiti da Monza verso il paese del Sol Levante per diventare dei campioni. E ce l'hanno fatta.

Si chiamano Gaia Calcinaghi (13 anni), Giacomo Selicato (14 anni) e Matilde Villa (13 anni) e sono i tre giovani atleti di Monza Cheer che hanno partecipato ai Campionati Mondiali di Cheerleading di Tokio 2023. I tre ragazzi hanno infatti gareggiato guadagnando i primi posti nella classifica.

L'ennesimo successo per l'associazione sportiva monzese, presente in città dal 2017 e che vanta una cinquantina di atleti (tra cui lo stesso Giacomo, il primo cheer boy) che a giugno, a Bellaria, sono riusciti a portarsi a casa la vittoria nei Campionati Nazionali. I tre ragazzi hanno partecipato alla competizione giapponese nella categoria Double Junior2, esibendosi in coppia. Più segnatamente, nella disciplina Double Urban Gaia e Giacomo, nella Double Cheerdance Gaia e Matilde.

“Il livello era veramente alto - ha dichiara il direttore sportivo Pamela Casiraghi che ha accompagnato i ragazzi durante tutta la competizione - Erano davvero emozionati perché sentivano la responsabilità di dover gareggiare al loro meglio e rendere tutti orgogliosi, in primis loro stessi. Hanno avuto solo un mese mezzo per prepararsi e rivedere tutta la routine con il regolamento della federazione giapponese IFC, ma con grande impegno ce l’hanno fatta".

Grande è ovviamente l'orgoglio Monza Cheer per i propri atleti e per il coraggio che hanno dimostrato entrando in campo gara. E anche ai tre giovani atleti il risultato raggiunto ha portato tanta gioia e grande entusiasmo: un quarto posto e unna medaglia di bronzo. Gaia e Matilde si sono infatti classificate quarte nella specialità Double Junior2 cheerdance 3 mentre Gaia e Giacomo hanno guadagnato il terzo posto in classifica nella Double Junior2 Urban."Sono molto soddisfatta delle posizioni in classifica - ha detto ancora il direttore sportivo - ma sono ancora più soddisfatta di i ragazzi hanno svolto le routine in campo gara: energici, carichi e sicuri in pedana".

Al termine della gara gli atleti monzesi hanno cenato con i compagni giapponesi, hanno raccontato ancora dall'associazione portando in Italia anche un grande senso di condivisone ed amicizia. Al loro ritorno, la grande festa. Organizzata dalle compagne di squadra del Monza Cheer con cartelloni, striscioni e pensieri per i neo campioni. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Fabio Selicato, da cui era partita l'idea per una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per aiutare i tre giovani campioni nelle spese per la trasferta, che ha elogiato i risultati raggiunti e il livello di professionalità del proprio staff. "Ora ci prepariamo ai Nazionali in Emilia a marzo e giugno 2024, e all’Europeo a fine giugno a Francoforte".