Tutto è pronto per il Brianza Pride: il corteo arcobaleno sfilerà per il centro storico

Tutto è pronto a Monza per la quinta edizione del Brianza Pride.

Il 16 settembre infatti il popolo arcobaleno brianzolo sfilerà per le vie del centro storico per manifestare a favore della libera espressione delle identità e contro ogni forma di discriminazione, premurandosi anche di denunciare il fenomeno del cambiamento climatico. E promette che l'evento sarà più grandioso che mai.

Il corteo partirà da piazza Castello (Binario 7) alle 15,30, per poi continuare in corso Italia e via Manzoni e giungere infine, ai Boschetti Reali. Qui, a salire e portare la loro testimonianza sul palco saranno decine di attivisti, vip e pure politici. Per la prima volta, dpo cinque anni, la manifestazione potrà infatti vantare anche il patrocino dei comuni di Monza e Arcore, insieme a quelli di Bellusco, Bernareggio, Cesano Maderno, Cavenago Brianza, Seregno, Triuggio, Usmate Velate e Vimercate. Ad aprire il corteo sarà la banda musicale brianzola “Rovellasca Drummers” mentre i Boschetti Reali saranno trasformati in un vero e proprio "Expò dei diritti". Saranno infatti presenti i banchetti di tutte le associazioni e organizzazioni che hanno sposato il manifesto politico del Brianza Pride.

Tanti gli ospiti chi interverranno alla manifestazione. Fra questi anche l'attrice comica Debora Villa e i cantanti Alo (ex X Factor) e Jack Scarlett (ex Amici). E ancora Silvia Pessina, madre di una ragazzina transgender di 14 anni, il monzese Renato Pomari, salito alla ribalta delle cronache perché vittima di omofobia nella stazione di Monza. Ampio spazio sarà dato all'associazione nazionale Famiglie Arcobaleno: interverranno la neo mamma monzese Eleonora Feudale Foti e Joshua Beppato, figlio proveniente da una famiglia omogenitoriale. Per il comune di Monza ci sarà l'assessora Andreina Fumagalli mentre a condurre dal palco sarà Oscar Innaurato, attivista e insegnante, volto tv, nonché vicepresidente di Brianza Oltre l'Arcobaleno. Tutti gli interventi saranno tradotti nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). “Il Brianza Pride si riappropria del valore della famiglia, proteggendo i membri più piccoli e indifesi della propria comunità - ha spiegato a proposito Innaurato - Le nostre bambine e i nostri bambini sono stati privati del loro diritto fondamentale di essere figli di due genitori che li hanno desiderati ed amati ancor prima che venissero al mondo. Brianza Pride si riappropria del valore della crescita personale e dell'autodeterminazione, in particolare proteggendo i membri adolescenti della propria comunità: ragazze e ragazzi cacciati di casa, privati del loro diritto di esprimere sé stessi liberamente. Brianza Pride invita tutta la popolazione a manifestare per l'orgoglio universale di essere unici, che riguarda ogni essere umano”.

Grande attenzione verrà data appunto anche al fenomeno del cambiamento climatico: "Abbiamo deciso la data di settembre - ha precisato ancora Innaurato - perché è chiaro a tutti che non è possibile manifestare con le temperature estive così torride. Abbiamo così deciso di rendere il Pride più accessibile a tutti, anche per denunciare che il cambiamento climatico c'è e sta modificando le nostre vite".

L'evento sarà dedicato alla memoria della scrittirce Michela Murgia, nota attivista per i diritti umani scomparsa ad agosto.