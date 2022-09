La città brianzola che si gemella con la città natale di Gesù

Arcore e Betlemme gemelle sotto il segno della pace. Dopo la visita istituzionale di Hanna Hanania, sindaco della cittadina palestinese, ad Arcore è stato avviato l'iter istituzionale per concretizzare quel gemellaggio che legherà le due città. Un progetto nato durante la passata giunta Colombo e che adesso si concretizza con quella del sindaco Maurizio Bono.

Nei giorni scorsi il sindaco di Betlemme, già in Italia per altri appuntamenti istituzionali, ha fatto tappa anche ad Arcore dove ha incontrato il primo cittadino e la presidente del consiglio comunale Laura Besana. L'incontro istituzionale nei saloni di Villa Borromeo, poi una serie di tappe in alcuni luoghi della città: all'asilo Mantegna, alla scuola elementare paritaria Santa Dorotea, al parco dell'acqua, in via Monte Bianco angolo via Gran Sasso dove verrà piantumato un ulivo.

Un gemellaggio anche sotto il segno della cultura, dell'arte e del commercio con l'incontro del sindaco anche le maggiori aziende della città (Peg Perego, l'HeidrumEuroplastic e la Grigi Imballaggi).

"Un grazie particolare a Carlo Brambilla che con i suoi ripetuti viaggi in Terrasanta ha reso possibile questo incontro e questo progetto - commenta il sindaco Maurizio Bono -. Un progetto che nasce lontano sotto il mandato di Rosalba Colombo. Un grazie anche al vicesindaco Pino Tozzi per l'attento interessamento nell'organizzare l'incontro".

Un incontro intenso, durante il quale il sindaco di Betlemme ha più volte sottolineato l'importanza della pace, e soprattutto ha ricordato la bontà del popolo italiano. "Betlemme è ben consapevole del rapporto di amicizia fra italiani e palestinesi, un rapporto che spero diventi sempre più forte e intenso", ha aggiunto.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale scambio del doni.